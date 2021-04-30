Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD, Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltacak
ABD, Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını yüzde 75 azaltacak.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği 12 Mayıs'tan itibaren sadece ABD vatandaşlarına konsolosluk hizmeti verecek.
Alınan kararla birlikte konsolosluk personelinin yüzde 75'lik kısmı azaltılacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta yabancı diplomatik misyonlarda ve diğer kurumlarda çalışan yerel personel sayısını sınırlandıran bir yasa imzalamıştı.
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