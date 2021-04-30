ABD'nin Moskova Büyükelçiliği 12 Mayıs'tan itibaren sadece ABD vatandaşlarına konsolosluk hizmeti verecek.

Alınan kararla birlikte konsolosluk personelinin yüzde 75'lik kısmı azaltılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta yabancı diplomatik misyonlarda ve diğer kurumlarda çalışan yerel personel sayısını sınırlandıran bir yasa imzalamıştı.

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