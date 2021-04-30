Devlet televizyonunda yer alan habere göre İran'ın, Pakistan ile arasındaki Mircave ve Rimedan, Afganistan ile arasında yer alan Milek, Mahirud ve Dugarun sınır kapılarından ülkeye girişler yasaklandı.

İran'daki Afganistan ve Pakistan vatandaşları ise bu sınırlardan ülkelerine dönebilecek.

24 Nisan'da uçuşlar durdurulmuştu

İran, mutasyona uğrayan COVID-19 türünün ortaya çıkması nedeniyle salgının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan ve Pakistan'a 24 Nisan'da uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.