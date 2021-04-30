Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'dan mutasyon tedbiri: Afganistan ve Pakistan'dan girişlere yasak
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın, Hindistan'da mutasyona uğrayan COVID-19 türünün engellenmesi amacıyla Pakistan ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladığı açıklandı.
Devlet televizyonunda yer alan habere göre İran'ın, Pakistan ile arasındaki Mircave ve Rimedan, Afganistan ile arasında yer alan Milek, Mahirud ve Dugarun sınır kapılarından ülkeye girişler yasaklandı.
İran'daki Afganistan ve Pakistan vatandaşları ise bu sınırlardan ülkelerine dönebilecek.
24 Nisan'da uçuşlar durdurulmuştu
İran, mutasyona uğrayan COVID-19 türünün ortaya çıkması nedeniyle salgının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan ve Pakistan'a 24 Nisan'da uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Afganistan İran Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Pakistan
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