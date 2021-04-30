UNESCO tarafındandünya mirası listesinde yer alan Arouca Geopark'ın içinde gür yeşillikler ve sarı çiçeklerle kaplı kayalık dağların arasında gizlenmiş olan köprü, Paiva Nehri'nin 175 metre yukarısında kalıyor.

Köprüden geçmeyi ilk deneyimleyenlerden tur rehberi Hugo Xavier yaşadığı heyacanı "Biraz korkmuştum ama buna değdi.Olağanüstü, eşsiz bir deneyim,adrenalin patlaması" sözleriyle anlattı.

Köprünün ekonomiyi canlandırması bekleniyor

"Dünyada bunun gibi başka bir köprü yok” diyen Arouca belediye başkanı Margarida Belem, köprünün daha fazla insanı bölgede kalmaya teşvik etme amaçlı daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu söyledi.

Köprünün bölge için yeni bir soluk getireceğine inanılıyor.

Yerel halk, yaklaşık 2,3 milyon avroya mal olan ve yapımı yaklaşık iki yıl süren köprünün özellikle yıkıcı COVID-19 salgınından sonra bölgeyi canlandırmaya yardımcı olacağını umuyor.

Köprünün daha fazla yatırım, daha fazla insan çekerek Arouca'ya yeni bir dinamizm getireceği belirtiliyor.