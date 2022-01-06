Louisiana Valisi Bel Edwards, Plessy'nin tutuklandığı eski tren istasyonunun yakınlarında af kararına imza attı.

1892 yılında New Orleans'ta bindiği "beyazlara özel" trenden inmeyen Plessy hakkında, 1896'da ABD'nin en yüksek mahkemesi aleyhte karar vermişti.

Plessy için af kararı süreci, suçlamada bulunan ofis tarafından yönetildi.

Louisiana Valisi Edwards, "Bay Plessy hiç mahkum olmamalıydı. Ancak adaletin süresi dolmaz." diye konuştu.

Ayakkabıcılık yapan Homer Plessy, 1925 yılında sabıkasıyla hayatını kaybetmişti.