Aralarında taciz mağdurlarının yer aldığı bazı İsrailli milletvekilleri, İsrail Meclisinin Dış İlişkiler Komitesi oturumunda ordudaki taciz vakalarına ilişkin komiteye sunum yaptı.

Vekillerin komiteye sunduğu verilere göre, İsrail ordusu bünyesinde 2020'de yaşanan 1542 cinsel taciz şikayetinden sadece 31'i hakkında iddianame hazırlandı.

Komite üyesi Milletvekili Ram Ben Barak, sunumda yaptığı konuşmada, "Son zamanlarda İsrail ordusu içinde ciddi cinsel taciz vakaları olgusuna maruz kaldık. Bu tehlikeli olgunun ortadan kaldırılmasını sağlamak bizim görevimizdir." dedi.

Barak, bu soruna karşı orduya yeni katılan askerlerin eğitimden geçirilmesi çağrısında bulundu.

"Her yıl 1500'den fazla şikayet yapılıyor"

İşçi Partisi Milletvekili Emilie Moatti de, cinsel tacizi engelleme konusunda İsrail ordusunu başarısızlıkla suçlayarak, bazı faillerin haklarındaki yasal işlemler tamamlanmadan önce bile görevlerine döndüklerine dikkati çekti.

Moatti, "Her yıl 1500'den fazla cinsel taciz şikayeti yapılıyor ve bunlar sadece şikayet etmeye cesaret eden az sayıdaki ve cesur kişiden geliyor." diye konuştu.

Milletvekili Merav Ben Ari da askerliği sırasında yaşadığı cinsel tacizi anlatırken, Milletvekili Ofir Katz şikayet sayısı ile iddianame sayısının azlığı arasındaki farkın daraltılması gerektiğini vurguladı.

Diğer taciz mağdurları da oturumda yaptıkları konuşmada, komutanlarının odalarına gizli kamera yerleştirdiğini ve bilgileri olmadan kendilerini fotoğrafladıklarını aktardı.

Meclisin verilerine göre, 2012'de İsrail ordusunda 514 taciz şikayeti yaşanırken, 2020'de bu rakam 1542 olarak kayda geçti.

İsrail yasaları, 18 yaşın üzerindeki tüm İsrailli erkek ve kadınların zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesini şart koşuyor.