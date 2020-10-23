ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump ve Biden son kez karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmaya göre, başkan adayları daha sakindi ve birbirlerine karşı sert sözler kullanmadı.

Moderatör genellikle eşit davranmaya çalıştı. Ancak moderatörün karşılıklı cevaplarda Biden'ın sözünü kesmezken, Trump'a daha çok müdahale ettiği görüldü.

Demokratların adayı Joe Biden, Donald Trump'a koronavirüs salgını üzerinden yüklendi.

Trump'ın, salgının başında bildiklerini halktan gizlediğini iddia etti.

Trump ise Biden'a, oğlunun Ukrayna ile olan tartışmalı iş ilişkisi üzerinden yüklendi.

Trump, vaatlerde bulunan Biden'a 8 yıllık başkan yardımcılığı dönemini hatırlattı. "Neden 8 yılda bu vaatlerini gerçekleştirmedin?" sorusunu yöneltti.

Münazara 1 buçuk saat sürdü.