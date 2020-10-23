ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, kararın, terörle mücadelede uygulanan 13224 nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında alındığını bildirdi.

İran yönetimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü liderlerinin kendi çıkarları için yıllardır Irak halkına ait kaynakları sömürdüğünü belirten Pompeo, "Bugün ABD, Irak'taki Kudüs Gücü'nün kıdemli generallerinden olan ve aynı zamanda İran'ın Bağdat Büyükelçisi olarak hizmet veren Irec Mescidi'ye yaptırım uygulayarak Irak halkını İran'ın etkisinden korumak için bir adım daha atmıştır." ifadesini kullandı.

Pompeo, Mescidi'nin yıllardır Kudüs Gücü'nün Irak'taki faaliyetlerine yardımcı olduğunu, ayrıca Iraklı milis gruplara eğitimin yanı sıra büyük ölçekli finansal destekler sağladığını belirtti.

Mike Pompeo, şunları kaydetti:

"Mescidi, bu faaliyetlerle Irak hükümetinin altını oydu, mezhepçiliği artırdı ve barışçıl Iraklı protestocuları şiddetle hedef aldı. Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılardan sorumlu grupları yönetti veya destekledi. Bugünkü eylem, ABD'nin İran rejiminin bölgedeki zararlı davranışına karşı koymaya devam edeceğinin bir başka hatırlatıcısıdır."

Üst düzey Hizbullah yetkililerine de yaptırım

Diğer yandan, Hizbullah'ın da başta Lübnan olmak üzere birçok bölgede benzer faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Pompeo, grup üzerindeki baskıyı artırmak ve finansal ağlardaki faaliyet gösterme kabiliyetini engellemek için Nabil Qaouk ve Hassan Al Bağdadi adlı iki Hizbullah görevlisini de yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

Pompeo, bu isimlerin, Hizbullah'ın en yüksek karar alma organı durumunda bulunan ve grubun Şura Konseyi'ni seçen üst düzey yönetim üyeleri olduğuna dikkati çekti, Qaouk'un Hizbullah'ın sosyal ve ekonomik faaliyetlerini denetleyen Yürütme Konseyinde de görev yaptığını belirtti.

Pompeo, "Bu kararlar, kendi kişisel veya Tahran'ın çıkarlarını Lübnan halkının önünde tutan Hizbullah yöneticilerine bir mesajdır. ABD, bu terör örgütüyle mücadele etmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.