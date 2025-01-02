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Dünya
AA 02.01.2025 00:24

ABD'de araçlı saldırının gerçekleştiği caddedeki metal barikatların çalışmadığı belirtildi

ABD’nin New Orleans şehrinde araçlı saldırının gerçekleştiği Bourbon Caddesi etrafında bulunan ve zeminden çıkıp inen mekanik metal barikatların çalışmadığı bildirildi.

ABD'de araçlı saldırının gerçekleştiği caddedeki metal barikatların çalışmadığı belirtildi
[Fotograf: AA]

New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, düzenlenen basın toplantısında olaya ilişkin bilgi verdi.

Gazetecilerin, şehrin tarihi ve en yoğun caddesindeki metal barikatların niye saldırıyı engelleyemediği yönündeki sorusuna karşılık Kirkpatrick, söz konusu mekanik barikatların çalışmadığını ve şubat ayından önce değiştirilmesinin planlandığını söyledi.

Kirkpatrick, çalışmayan bu metal barikatlar yerine Bourbon Caddesi etrafına polis araçları ve diğer mobil bariyerlerin konulduğunu belirterek, “Bu terörist, polis aracının ve bariyerlerin arkasından dolanarak kaldırıma çıktı ve hedefine doğru sürdü. Barikatların arızalı olduğunu biliyorduk, bir planımız vardı ama terörist onu bozdu." dedi.

Çelik barikatların, Bourbon Caddesi'nde meydana gelen çeşitli kazaların ardından 2017 yılında kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, New Orleans’ta her sene yeni yılın ilk gününde oynanan ve “Sugar Bowl” adı verilen üniversiteleler arası Amerikan futbolu maçı da bu akşama ertelendi.

Louisiana Valisi Jeff Landry, gazetecilerin, söz konusu maçın güvenli olup olmadığı konusundaki sorusuna "Ben de orada olacağım." şeklinde cevap verdi.

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