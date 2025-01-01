FBI: New Orleans'daki araçlı saldırganın tek başına hareket etmediğini düşünüyoruz

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanından Komiser Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisi Başkomiseri Robert P. Hodges, saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

FBI Özel Ajan Yardımcısı Duncan, burada yaptığı açıklamada, soruşturmanın "terör saldırısı" olarak yürütüldüğü ve devam ettiği bilgisini verdi.

Saldırganın araçla kalabalığın arasına daldıktan sonra aracından inerek ateş etmeye başladığını aktaran Duncan, yerel kolluk kuvvetlerinin karşı ateş açtığını ifade etti.

Duncan, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu anımsatarak, saldırganın terör örgütüyle bağlantısını araştırdıklarını dile getirdi.

"Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz." diyen Duncan, bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü, halktan destek beklediklerini söyledi.

Duncan, bölgede aynı zamanda iki el yapımı patlayıcı ele geçirdiklerini ve bunların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Federal Soruşturma Bürosu, ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığını açıkladı.