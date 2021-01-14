ABD'nin Montana eyaletine bağlı Great Falls kentini fırtına vurdu.Elektrik kesintilerine neden olan fırtınanın etkisi trafikte de hissedildi.

Great Falls kentinde, bir yakıt tankerine ait 19 bin litrelik dolu yakıt tankı fırtına nedeniyle otoyola düştü.

Şehir merkezine doğru hareket eden Christian Cassell adlı sürücü, o anları cep telefonuna kaydetti.

Yakıt tankeri seyir halindeki araçları teğet geçti ve yol levhasına çarparak durabildi.

Tankerin patlamadan durabilmesi büyük şans olarak değerlendirildi.