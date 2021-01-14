Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD’de 19 bin litrelik yakıt tankı trafikte panik yarattı
ABD’nin Montana eyaletindeki otoyolda, fırtınanın etkisiyle kopan 19 bin litrelik yakıt tankeri trafikte panik yarattı.
ABD'nin Montana eyaletine bağlı Great Falls kentini fırtına vurdu.Elektrik kesintilerine neden olan fırtınanın etkisi trafikte de hissedildi.
Great Falls kentinde, bir yakıt tankerine ait 19 bin litrelik dolu yakıt tankı fırtına nedeniyle otoyola düştü.
Şehir merkezine doğru hareket eden Christian Cassell adlı sürücü, o anları cep telefonuna kaydetti.
Yakıt tankeri seyir halindeki araçları teğet geçti ve yol levhasına çarparak durabildi.
Tankerin patlamadan durabilmesi büyük şans olarak değerlendirildi.
Etiketler: ABD
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