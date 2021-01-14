Pakistan ordusu, Hint birliklerinin kontrol hattının Deva Sektör bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, Pakistan'ın, söz konusu ateşkes ihlaline anında karşılık verdiği, çıkan çatışmada 1 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan ateşkes anlaşmasının Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.