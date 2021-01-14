Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da bin 579 sığınmacı çocuk kayıp
Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan bin 579 çocuğun kayıp olduğu açıklandı.
Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan bin 579 çocuğun kayıp olduğu belirtildi.
Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelenlerin oluşturduğu kaydedildi.
Etiketler: Almanya Düzensiz Göçmenler
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