Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan bin 579 çocuğun kayıp olduğu belirtildi.

Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelenlerin oluşturduğu kaydedildi.

