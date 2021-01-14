ABD'de veri paylaşımı tartışmalarına bir yenisi eklendi.

100 milyon kullanıcısı bulunan bir mobil kadın sağlığı uygulaması kullanıcılarının kişisel verilerini üçüncü şahıslarla paylaşmakla suçlanıyor.

Kişisel verileri gizli tutma vaadinde bulunan şirketin, kullanıcılarının hamilelik ve menstural dönemleri gibi özel bilgilerini Google ve Facebook ile paylaştığı ifade ediliyor. Bu durumun da verilerin, reklam ve diğer amaçlarla kullanımına olanak sağladığı belirtiliyor.

Şirket, suçlamalar üzerine Amerikan Federal Ticaret Komisyonu ile anlaşma yoluna gitmeye çalışıyor.

Anlaşma sağlanması durumunda uygulama veri paylaşımı konusunda kullanıcılarını doğru bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Anlaşma yoluna gitmeye çalışan ve kanuna aykırı hareket edildiği suçlamalarını reddeden şirket, kullanıcıların onayı olmadan sağlık bilgileri ile isim, doğum günü ve adres gibi verileri paylaşmadığını savunuyor.

Anlaşma yoluna gidilmesinin ise, sadece zaman kaybını ve kötü reklamı engelleme amacı taşıdığını öne sürüyor.

Suçlamalara, Facebook ve Google'dan ise yanıt gelmedi.