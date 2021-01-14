Ülkede virüs nedeniyle 81 kişi daha öldü, toplam can kaybı 56 bin 538 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 4 bin 438.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 101 bin 599.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, İran'da yapılan test sayısını 8 milyon 370 bin olarak açıkladı.