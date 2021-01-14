Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 6 bin 471 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs vaka sayısı son bir günde 6 bin 471 artarak 1 milyon 311 bin 310'a ulaştı.
Ülkede virüs nedeniyle 81 kişi daha öldü, toplam can kaybı 56 bin 538 oldu.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 4 bin 438.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 101 bin 599.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, İran'da yapılan test sayısını 8 milyon 370 bin olarak açıkladı.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Alman ekonomisinde 11 yılın ardından ilk daralma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz