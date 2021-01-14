Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de 9 bin 388 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 388 artarak 522 bin 974'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 56 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 826'ya çıktı.
Hastalardan 1063'ünün durumu ağır.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 444 bin 148.
27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantinaya rağmen ülkede COVID-19 günlük vaka sayılarının son günlerde giderek artması dikkati çekiyor.
Etiketler: İsrail Koronavirüs
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