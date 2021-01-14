Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Moskova'da trafik durma noktasına geldi
Termometrelerin sıfırın altında eksi 20 dereceyi gösterdiği Rusya’nın başkenti Moskova’da, kar yağışı birçok noktada trafiği kilitledi.
Moskova'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçülürken, yağan kar nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi.
Birçok uçuşun iptal edildiği Rusya'da, trafikteki yoğunluk şehir kameralarına yansıdı.
Kar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Etiketler: Kar Yağışı Rusya
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