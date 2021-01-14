Dmitro Kuleba, çevrim içi olarak gerçekleşen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Kuleba, 4 Ukraynalı denizcinin tahliyesine ilişkin, göreve geldiğinden beri yönettiği en zor ve kompleks operasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Kesin bir şekilde söyleyebilirim ki Türk partnerlerimizin desteği olmadan operasyonun nihai başarısı mümkün olamazdı" dedi.

Kuleba, 4 Ukraynalı denizcinin kaderi konusunda yapıcı tutumlarından dolayı Libyalı yetkililere teşekkür ederek, "Operasyonda yer alan ekibime, Ukraynalı kurumlara ve uluslararası dostlarımıza da minnettarım. 4 denizcinin Libya'dan Ukrayna'ya tahliyesinin Türkiye toprakları üzerinden gerçekleşmesi zaten söze gerek bırakmıyor" açıklamasını yaptı.

Ukraynalı denizcilerin tahliyesi

Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşı 8 Ocak'ta ülkelerine dönmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne yardımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.