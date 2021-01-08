Zelenskiy sosyal medyada hesabında, Libya’da yaklaşık 5 yıl alıkonulan Ukraynalı Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı denizcilerin ülkeye dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ukrayna’nın vatandaşlarını hiçbir zaman unutmadığını ve zor durumda bırakmayacağını belirten Zelenskiy, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlarımızın tahliyesine yardımından dolayı özellikle teşekkür ederim. Ukrayna, Türkiye'nin desteğine minnettar" dedi.

"Kiev Büyükelçiliği: Emeği geçen herkesi kutluyoruz."

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği ise “4 Ukraynalı denizcinin 5 yıl sonra yurtlarına dönmesini biz de sevinçle karşıladık. Emeği geçen herkesi kutluyor, elinize sağlık diyoruz” açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı 7 Ocak'ta, Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşının ülkelerine döneceğini duyurmuştu.