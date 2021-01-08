The Guardian'ın haberine göre, olay, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinin 153 kilometre güneydoğusunda yer alan Waihi sahilinde yaşandı.

Sahilde yüzerken birden çığlık atmaya başlayan 19 yaşındaki Kaelah Marlow'un, denizden bacağından yaralanmış halde çıkarıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis, Marlow'un ölümüne dair "İşaretler, bir köpek balığı tarafından yaralandığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Yeni Zelanda'da son 8 yılda ilk kez köpekbalığı saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Yerel basınında çıkan haberlerde, kadına sahilde yapılan acil müdahale girişimlerinin başarısız olduğu öne sürüldü.