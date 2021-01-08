İngiliz ulusal medya yayın organı BBC ülkede artan koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler aldı.

BBC, personelin birbirinden iki metre uzakta kalmalarını sağlayacak uyarı sensörlü cihaz uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Alınan kararı çalışanlarına e-mail üzerinden bildiren BBC yönetimi "Kurum içinde iki metreden daha az mesafede olmanız durumunda uyarı sensörlü cihazlar sizleri uyararak, yardımcı olacaktır" açıklamasını yaptı.

Tedbirler kapsamında, haftada dört veya daha fazla gün ofiste olanlar, haftada iki kez yapılacak olan yatay temas koronavirüs testlerine tabi tutulacak.

Son 1 günde 52 binin üzerinde vaka tespit edildi

İngiltere'de son 24 saatte 52 bin 618 COVID-19 vakası tespit edilirken, vaka sayısı 2 milyon 889 bin 419'a yükseldi.

Bin 162 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 78 bin 508'e ulaştı.

İngiltere, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.