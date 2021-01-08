Katalan siyasetçi Lluis Puig hakkında AB ülkelerinde tutuklanmasını gerektiren bir yakalama emri bulunuyordu.

Brüksel'deki bir mahkemenin Ağustos 2020'de yakalama emrini reddetmesinin ardından bir üst mahkemeye taşınan konu bir kez daha reddedilmiş oldu.

"Belçika sınırları içinde suç işlemedi"

Davaya bakan Belçikalı savcı, "Puig'in Belçika sınırları içinde suç işlemediği" gerekçesiyle, bu ülkede suçlanamayacağını savundu.

Katalonya özerk yönetiminde İspanya Anayasa Mahkemesi'nce yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak İspanya tarafından suçlanan Puig, 2017'den beri eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont gibi Belçika'da yaşıyor.

Puig gibi bazı ayrılıkçı Katalan siyasetçiler, referandumun yasa dışı ilan edilmesi nedeniyle suçlandıkları İspanya'dan ayrılarak Belçika'ya gelmişti.

İspanyol makamlarının, Belçika'daki son mahkeme kararının ardından ayrılıkçı Katalanların iadesi için yeniden girişimde bulunmaları bekleniyor.