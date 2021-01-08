İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı İnsan Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, "ABD vatandaşlarının haklarının korunmasını sağlamak, Washington'da gücü elinde bulunduran her grup ve hareketin görevidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İran İnsan Hakları Merkezi, geçmişte Guantanamo ve Ebu Gureyb'de olduğu gibi, zorunlu itiraf ve sorgulama sırasında meydana gelen, tutuklu hakları ihlali ve kötü muamele nedeniyle derin endişelerini ifade ederken, ABD yönetiminin ifade özgürlüğü ve barışçıl gösterilerin düzenlenmesine yönelik taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini vurguluyor" denildi.

BM Genel Sekreteri ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin bu konudaki sessizliğinin insan hakları istismarcılarına "yeşil ışık" olarak değerlendirildiği açıklamada, yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreninde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması gerektiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün sosyal medya paylaşımında, protestocuları kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta Joe Biden'ın seçim zaferinin tescilleneceği Kongre oturumu esnasında, Başkan Donald Trump yanlısı protestocuların Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylarda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Washington polisi, olaylarda onlarca kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.