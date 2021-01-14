Avrupa'nın ekonomideki lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, salgınının şirket ve tüketici faaliyetlerini kısıtlamasının etkisiyle 2020'de yüzde 5 küçüldü.



Almanya'nın federal devlet, eyaletler ve belediyelerini kapsayan bütçe açığı geçen yıl 158,2 milyar euro oldu.



Böylece, 2011'den beri ilk defa bütçe açığı oluştu.



Söz konusu açık, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek 2'nci bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.