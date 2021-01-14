Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 2021’in başından bu yana ilk büyük gözaltı operasyonunu yaptığına dikkat çekildi.

Salgın koşullarında yapılan bu operasyonun insanlık suçu olduğu vurgulandı.

Cezaevlerinde vakalar artıyor

İsrail’in güneyindeki Necef Çölü’nde bulunan Ramon cezaevinde 7 tutukluya daha COVID-19 teşhisi konuldu.

İsrail cezaevlerinde tanı konulan Filistinli tutuklu sayısı 199’a yükselmiş oldu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.