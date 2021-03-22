Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında Meksika sınırında yaşanan “refakatsiz çocuklar” krizine değindi.

Psaki, ülkeye yasa dışı yollarla giren çocukların tutulduğu merkezlere basının erişimini sağlamak için çalışıldığını ve bu konudaki detayların yakında netleştirileceğini açıkladı.

Sınırda alıkonulan çocuk sayısı artıyor

CBS’de yer alan haberde, Gümrük ve Sınır Koruma Birimi’ne (CBP) ait tesislerde 5 bin civarında refakatsiz göçmen çocuğun ortalama 136 saat tutulduğu ve 18 yaş altı yaklaşık 10 bin 500 refakatsiz çocuğun da Sağlık Bakanlığı'na ait acil barınma tesisleri ve barınaklarda alıkonulduğu bilgilerine yer verilmişti.

Haberde, şubatta rekor düzeyde 9 bin 400 çocuğun yanında yetişkin olmadan ABD’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığına vurgu yapılmıştı.

Sınırdaki yetkililer son 21 günde günlük ortalama 500’den fazla refakatsiz çocuğun ülkeye giriş yaptığı bilgisini paylaşmıştı.