İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 169 bin 196 testte 13 bin 846 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 877’ye ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 563 bin 67'ye gerilerdi. Buna karşın, yoğun bakımdakilerin sayısı ise dünden bugüne 62 artarak, 3 bin 510’a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 386 artarak, 105 bin 328'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 32 bin 720 artışla 2 milyon 732 bin 482'ye ulaştı.

Bu arada, salgınla mücadelede bölgeleri 4 farklı risk kategorisinde değerlendiren Sağlık Bakanlığı, ülkede düşük riskle beyaz kategoride yer alan Sardinya Adası'nı da vaka artışları sebebiyle bugünden itibaren yüksek riskli turuncu kategoriye alındı.

Hızlandırılmak istenen aşılama kampanyasında aksaklıklar bitmiyor

Ülkede aşılama kampanyasının hızlandırılması ve geniş kitlelere yaygınlaştırılması çalışmaları sürerken, diğer yandan kampanyada aksaklıklara bir yenisi eklendi.

Salgından en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nin bazı kentlerinde geçen hafta sonu, insanlara aşı randevularının bildirilmemesinden dolayı aşı merkezlerinin büyük oranda boş kalması kamuoyunun tepkisi çekti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, aşı rezervasyonlarını yöneten bölgedeki sorumlu firmanın bu görevden çekilmesini talep etti.

Bölge yönetiminin, söz konusu firma yerine aşıda rezervasyon sistemini, ülkenin diğer bölgelerinde de kullanılan İtalyan Postanesi'nin geliştirdiği sisteme geçirmeyi planladığı belirtildi.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da bugün itibarıyla aşılananların sayısı 7 milyon 894 bin 659 oldu. Aşılananların 2 milyon 511 bin 145'ini ise ikinci dozu alanlar oluşturdu.