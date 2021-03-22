Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından konuşan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, toplantının ana gündem maddelerinden birinin Türkiye ile ilişkiler olduğunu, konunun 25-26 Mart’taki AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacağını söyledi.

Türkiye'den son dönemde olumlu sinyaller gördüklerini açıklayan Borrell, Doğu Akdeniz'deki durumun kırılgan ve Türkiye'deki bazı iç gelişmelerin endişe verici olduğunu söyledi ve HDP’ye açılan kapatma davasının Türkiye’yi AB yolundan uzaklaştırdığını savundu.

Borrell, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde AB liderleri için hazırladığı raporu değerlendireceğini aktardı.

“Türkiye ile hem olumlu hem olumsuz gelişmeler var”

Borrell, Türkiye ile ilgili hem olumlu hem olumsuz gelişmeler olduğunu düşündüklerini söyledi, "Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Aynı zamanda üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz” dedi ve yaza kadar Türkiye’yi izleyeceklerini söyledi:

“Gelecek günlerde ve belki yaza kadar Türkiye'nin tutumunu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bunun için bazı referans noktaları kullanacağız. Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili gelişmeler bunlardan biri olacak. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ön görüşmeler bir başkası olacak. Libya'daki durum ve Türkiye içindeki siyasi durumu da takip edeceğiz. Türkiye ile ilgili birkaç göstergeyi izleyeceğiz. Şu ana kadar iyi ve olumlu olanlar var, olumsuz olanlar var. Türkiye'nin de olumlu bir hava içinde olduğundan ve Suriyeli mültecilere destek gibi birçok nedenle yürütmemiz gereken müzakereleri ciddi şekilde yürütmek isteyip istemediğinden emin olmak için izlemeyi sürdürmek zorundayız.”

“Çin’in misillemesi kabul edilemez”

AB'nin, Uygurlara karşı uygulamaları nedeniyle 4 Çinli yetkiliyi ve bir kurumu yaptırım listesine eklediğini hatırlatan Borrell, “Çin'in meşru kaygıları gidermek ve politikasını değiştirmek yerine bu yaptırımlara misilleme yaptığını öğrendik. Bu tedbirler üzücü ve kabul edilemez. AB'nin, insan haklarını korumadaki kararlılığında bir değişiklik olmayacak” dedi.

“Rusya, AB’ye karşı zıtlaşan bir tutum izliyor”

AB-Rusya ilişkilerine değinen Borrell, Rusya'nın davranışına uygun biçimde "karşı çıkma, baskı yapma ve irtibat" politikalarını izleyeceklerini aktardı ve "Açık olan şu ki Rusya, AB'ye karşı zıtlaşan bir tutum izliyor" dedi.

Rus yetkililerin hem ülkelerinde hem dışarıda insan haklarını ve uluslararası hukuku çiğnediğini ve bu konularda adım atmaya da isteksiz olduğunu vurgulayan Borrell, "Rusya, Avrupa'dan uzaklaşarak otoriter bir devlet olma yolunda sürükleniyor" vurgusu yaptı.