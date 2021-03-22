Avrupa Birliği (AB), Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uyguladığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir sözcü, AB'nin yaptırım kararının gerçekleri görmezden geldiğini savunarak bunun Çin'in iç işlerine müdahale olduğunu vurguladı, "Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor ve bunu güçlü şekilde kınıyor" dedi.

“Çin’in egemenliğine zarar veriyorlar”

Çin’in, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını söyleyen sözcü, "Çin’in egemenliğine zarar veren ve yalan bilgiler yayan 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldıklarını" duyurdu.

Sözcü, yaptırım uygulanacak kişileri ve kurumları açıkladı:

“Kişiler; Avrupa Parlamentosundan Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk ve Miriam Lexmann, Hollanda Parlamentosundan Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, Belçika Parlamentosundan Samuel Cogolati, Litvanya Parlamentosundan Dovile Sakaliene, Alman uzman Adrian Zenz ile İsveçli uzman Björn Jerden. Kurumlar; AB Konseyi Güvenlik ve Siyasi Komitesi, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi, Almanya’daki Mercator Çin Çalışmaları Enstitüsü ve Danimarka Demokrasiler İttifakı Vakfı.”

Seyahat yasağı getirildi, Çin ile iş yapmaları engellendi

Söz konusu kişiler ve ailelerinin Çin ana karası ile Çin’in Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerine girişleri yasaklandı, bu kişilerle ilgili kurum ve kuruluşların Çin ile iş yapması da sınırlandırıldı.