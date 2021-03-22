Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bulgaristan, 2 Rus diplomatı casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti
[Fotoğraf: AFP]
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, casusluk yapmakla suçladığı 2 Rus diplomata, ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre verdi.
Bakanlık, kararla ilgili olarak Sofya'daki Rus Büyükelçiliğinin bilgilendirildiğini duyurdu.
İki diplomatın, "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" faaliyetlerde bulunduklarının saptandığı belirtildi.
Savcılar, toplam 6 kişinin suçlandığı casusluk olayında, Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birliği'ne ait gizli bilgilerin Rusya Büyükelçiliğine aktarıldığını ifade etti.
Rusya: Dayanaksız bir girişim
Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Bulgar yetkililerin bu hamlesinin dayanaksız olduğu ve Rus-Bulgar diyaloğuna katkı sağlamayacağı kaydedildi.
Moskova'nın hadiseye ilişkin cevap hakkını saklı tuttuğu belirtildi.
Etiketler: Bulgaristan Rusya
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