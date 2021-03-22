Bakanlık, kararla ilgili olarak Sofya'daki Rus Büyükelçiliğinin bilgilendirildiğini duyurdu.

İki diplomatın, "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" faaliyetlerde bulunduklarının saptandığı belirtildi.

Savcılar, toplam 6 kişinin suçlandığı casusluk olayında, Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birliği'ne ait gizli bilgilerin Rusya Büyükelçiliğine aktarıldığını ifade etti.

Rusya: Dayanaksız bir girişim

Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Bulgar yetkililerin bu hamlesinin dayanaksız olduğu ve Rus-Bulgar diyaloğuna katkı sağlamayacağı kaydedildi.

Moskova'nın hadiseye ilişkin cevap hakkını saklı tuttuğu belirtildi.