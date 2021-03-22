Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Çin, Rusya, Myanmar, Kuzey Kore, Libya, Çeçenistan, Güney Sudan ve Eritre'den toplam 22 kişi ve 4 kurum hakkında yeni kısıtlayıcı tedbirleri yürürlüğe koydu.

Myanmar'daki darbenin sorumlularına yaptırım

1 Şubat’ta Myanmar’da gerçekleşen askeri darbeden ve ardından başlayan barışçıl gösterilere uyguladıkları baskıdan sorumlu oldukları gerekçesiyle 11 kişi AB yaptırım listesine eklendi:

“Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Soe Win ve darbeci komutanlar Myint Swe, Sein Win, Mya Tun Oo, Dwe Aung Lin, Ye Win Oo, Maung Maung Kyaw, Moe Myint Tun, Than Hlaing ile yeni Seçim Komisyonu Başkanı Thein Soe”

Uygurlara baskı uygulayanlar da listede

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara kötü muamele, gözetleme, keyfi gözaltı, din ve inanç özgürlüğünü ihlal ve beyin yıkama programı gibi uygulamaları nedeniyle Çinli yetkililer Zhu Hailun, Wand Junzheng, Wang Mingshan, Chen Mingguo ile Xinjiang Production and Construction Corps kurumu yaptırım listesine eklendi.

Bunların yanı sıra, AB'nin Aralık 2020'de başlattığı "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" kapsamında da çeşitli ülkelerden 11 kişi ve 4 kurum listeye kondu.

Listede Kuzey Kore, Libya, Çeçenistan ve Güney Sudan da var

Kuzey Kore'de baskı uyguladıkları gerekçesiyle Devlet Güvenlik Bakanı Jong Kyong-Thaek ve Sosyal Güvenlik Bakanı Rı Yong Gil ile ülkede adil yargılama yapmadığı gerekçesiyle Merkez Savcılık Ofisi de yaptırım listesinde yer aldı.

Libya'dan Mohammed Khalifa ve Abderrahim Al-Kani ile Kaniyat milisleri, insan hakları ihlalleri ve yargısız infazda bulundukları gerekçesiyle yaptırım listesine eklendi.

Çeçenistan'da LGBTİ topluluğundan kişilere baskı ve işkenceden sorumlu olduğu gerekçesiyle Rusya İçişleri Bakanlığı Bölüm Başkanı Aiub Vakhaevich Kataev ile Çeçenistan Başbakan Yardımcısı Abuzaid Dzhandarovich Vısmıradov listelendi.

Güney Sudan'da ciddi insan hakları ihlalleri, yargısız infaz ve cinayet gibi suçlamalarla Tümgeneral Gabriel Moses Lokujo, Eritre'de keyfi tutuklama, yargısız infaz, kayıp ve işkence gibi nedenlerle Ulusal Güvenlik Ofisi listede yer aldı.

Seyahat yasağı getirildi, mal varlıkları donduruldu

Bu kişilere seyahat yasağı getirildi ve mal varlıkları donduruldu. Kurumların da mal varlıkları dondurulurken, AB'deki kişi ve kurumların söz konusu kişilere ve kurumlara doğrudan veya dolaylı biçimde fon sağlaması yasaklandı.