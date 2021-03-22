NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce konuştu.

Stoltenberg’e, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı "katil" ifadesi hatırlatıldı.

Rusya'nın son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan bir tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini vurgulayan Stoltenberg, ülkedeki muhaliflerin baskı altında olduğunu ve yaşananların sorumlusunun Putin olduğunu söyledi:

“Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir. Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz. Bunlara muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil. NATO'da ayrıca Rusya'nın Afganistan'daki NATO askerlerinin öldürülmesi için ödül koyduğuna yönelik haberlerden de endişeliyiz. Bütün bunların hepsi kabul edilebilir davranış modeli değil. Biz sağlam ve güçlü durmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda caydırıcılık, savunma ve bunun yanında diyalog içeren çift yönlü yolu takip edeceğiz.”

NATO savunmasında Türkiye vurgusu

Avrupa’nın savunması noktasında NATO’nun önemli yer edindiğini vurgulayan Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 90’ının NATO ülkelerinde yaşadığını ancak savunma harcamalarının yüzde 20’sinin AB ülkelerince yapıldığını söyledi.

Avrupa’nın savunmasıyla ilgili, “Bu kısmen para meselesi ama aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde” dedi.

Transatlantik bağları zayıflatacak girişimlerin yalnızca NATO’yu zayıflatmayacağı, aynı zamanda Avrupa’yı da böleceği vurgulandı.

Afganistan’da tüm seçenekler masada

NATO’nun önündeki sınamalar Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Çin'in yükselişi, iklim değişikliği, terör tehdidi, gelişmiş siber saldırılar ve yıkıcı teknolojiler olarak sıralandı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, ABD’nin geçen yıl Taliban’la yaptığı anlaşma gereği, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’daki uluslararası güçlerin çekilmesi konusu da ele alınacak.

Stoltenber, konuyla ilgili olarak, “Şu anda tüm seçenekler açık kalmaya devam ediyor. Afganistan'daki güvenlik durumu zorlu. Askerlerimizi güvende tutmak için gerekli tüm önlemleri alacağız” dedi.