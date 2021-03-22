Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Putin: Ülkede 4,3 milyon kişi tamamen aşılandı
[Fotoğraf: AA]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 4,3 milyon kişinin COVID-19'a karşı aşılandığını açıkladı.
Aşı üretimini artırma ve aşı sürecine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4,3 milyon kişinin koronavirüse karşı tamamen aşılandığını duyurdu.
Putin, “Rusya genelinde 6,3 milyon kişiye halihazırda tek doz aşı uygulandı, bunlardan 4,3 milyonu ise tamamen aşılandı. Bu da iki doz aldıkları anlamına geliyor” dedi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Vladimir Putin Rusya
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