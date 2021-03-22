Aşı üretimini artırma ve aşı sürecine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4,3 milyon kişinin koronavirüse karşı tamamen aşılandığını duyurdu.

Putin, “Rusya genelinde 6,3 milyon kişiye halihazırda tek doz aşı uygulandı, bunlardan 4,3 milyonu ise tamamen aşılandı. Bu da iki doz aldıkları anlamına geliyor” dedi.