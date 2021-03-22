Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca'nın aşısının yanı sıra, Çinli ilaç şirketi CanSino'nun aşısının Macaristan'a getirilebileceğini açıkladı.

Ülkede salgının üçüncü dalgasının çok etkili olduğunu ve bugüne kadar Macarların yüzde 16'sının aşılanabildiğini anlatan Müller, tek kurtuluşun aşı olduğuna dikkat çekti.

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz COVID-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Orban'a Çin'in COVID-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 9 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 580 bin 642'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 189 artarak 18 bin 451'e yükseldi.