Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 polis yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, Herat’ın Kişk Rubatsangi ilçesinin Çihil Dohtar bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.
Katali, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan hükümeti, son zamanlarda düzenlenen saldırılardan Taliban’ı sorumlu tutarken, Taliban ise saldırın kendileri tarafından yapılmadığını savunuyor.
Etiketler: Afganistan Terör Saldırısı
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