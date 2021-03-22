Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpışarak okyanusa düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Tayvan Hava Kuvvetlerine ait iki F-5E savaş uçağı, Pingtung ilçesi yakınlarında havada çarpışarak okyanusa düştü.
Eğitim için Taitung'un Zhi-Hang Hava Üssü'nden dört F-5E uçağının havalandığı, ikisinin havada çarpıştığı, uçakların pilotlarının kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi.
Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), kazanın meydana geldiği bölgeye askeri helikopterler ve devriye botları gönderildiğini açıkladı.
Taitung ve Pingtung'dan itfaiye ekipleri de sahilde arama yapmak için bölgede konuşlandırıldı.
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