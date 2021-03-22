Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında, Nevruz Bayramı'nın kutlanması ve "Dünyamızı koruyalım: Türk dünyasının gelenek ve görenekleri" adlı uluslararası resim yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Etkinliğin açılışını yapan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, katılımcıları Nevruz bayramı vesilesiyle tebrik etti.

Efendiyeva, Nevruz bayramının ortak kültürel değeri ile dünyada önemli bir yere sahip olduğunu ve 10 yılı aşkın süredir UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasının tesadüfi olmadığını kaydetti.

"Nevruz, genetik hafızamızın bir göstergesidir"

Nevruz'un Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 21 Mart'ta dünya çapında büyük bir bayram olarak kutlandığını belirten Efendiyeva, bunun, tüm dünya ülkelerinin Nevruz'a verdiği değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Efendiyeva, şöyle devam etti:

"Nevruz yeni bir yılın başlangıcıdır. Türkçe konuşan halkların kültüründe Nevruz baharı, uyanan doğanın yanı sıra yaşama sevincini, ruhun arınmasını, üretkenliği ifade eden anlam ve unsurlar bakımından zengindir. Türk dünyasında barış bayramı olarak da bilinen Nevruz, genetik hafızamızın bir göstergesidir. Bu bayramlarda unutulmuş gelenekler hatırlanıyor, eski gelenekler canlandırılıyor.

30 yıl sonra Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan tarihi toprakları Karabağ'a dönmesi gurur verici bir olaydır. Atalarımızdan miras kalan bu gelenekler bizim servetimizdir. Amacımız bu gelenekleri yaşatmak ve dünya çapında tanıtmaktır.

Bugün Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan çocukların resimlerinin yer aldığı sergi, Türk dünyasının kadim tarihini, kültürünü ve en önemlisi ruhunu yansıtıyor. Türk dünyasının kadim gelenekleri bizi o büyülü ve gizemli dünyaya götürüyor. Bizi Nevruz'un getirdiği saflığa, nezakete ve merhamete ve ahlaki değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyor ”

Etkinlikte konuşan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Ozoral, Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Serjan Abdykarimov, Kırgız Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki Maslahatgüzarı Muhammed Lou, Özbekistan'ın Bakü Büyükelçiliği Ataşesi Oybek Akramov, Türkmenistan'ın Bakü Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Macaristan'ın Azerbaycan'daki Büyükelçiliği'nin Sekreteri Mikhayıl Gruber, Litvanya'nın Azerbaycan Büyükelçisi Egidijus Navikas ve BM'nin Azerbaycan'daki yerleşik koordinatörü G. İsagzai, etkinliğe ve yarışmaya övgüde bulundu.

Yarışmayı kazananların sertifikaları takdim edildi

Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından açıklanan "Dünyamızı koruyalım: Türk dünyasının gelenek ve görenekleri" uluslararası resim yarışması kazananlarının sertifikaları temsil ettikleri ülkelerin büyükelçilerine takdim etti.

Etkinlikte Türk dili konuşan halkların milli mutfağından örnekler, onların tarihlerini ve kültürlerini yansıtan sembollerden oluşan stantlar kuruldu. Vakfa üye ve gözlemci ülkelerin milli müzikleri eşliğinde milli kıyafetleri sergilendi.

Ardından Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ve büyükelçilerin katılımıyla Nevruz ateşi yakıldı ve bayramın simgelerinden biri olan yumurta savaşı yapıldı.

Etkinlik pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirildi.