Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balkonda bayıldı, düşmekten son anda kurtarıldı
Hindistan’da bir bankanın balkon duvarına yaslanarak sırasını bekleyen adam, bayıldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi yaşayan adamı diğer müşteriler kurtardı.
Hindistan'da bir banka müşterisi, işlem yapmak için sıra bekliyordu. Bilincini kaybeden adam, yaslandığı balkon duvarından geriye doğru düşmeye başladı.
Adamı, balkonda bekleyen diğer müşteriler kurtardı.
O anlar kameraya yansıdı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Hindistan
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