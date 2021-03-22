Hindistan'da bir banka müşterisi, işlem yapmak için sıra bekliyordu. Bilincini kaybeden adam, yaslandığı balkon duvarından geriye doğru düşmeye başladı.

Adamı, balkonda bekleyen diğer müşteriler kurtardı.

O anlar kameraya yansıdı.

[Fotoğraf: İHA]