Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AP
Putin, yarın koronavirüs aşısı yaptıracak
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı yarın aşı yaptıracağını açıkladı.
Ülkede üretilen 3 aşıdan birini yaptıracağı kaydedilen Putin'in, hangi aşıyı tercih edeceği belirtilmedi.
Putin, ülkesinin, yaptığı uluslararası anlaşmalar sayesinde Sputnik V aşısını 700 milyon kişiye ulaştıracağını ifade etti.
Ülkede 4 milyon kişi her iki dozu da aldı
Putin'in açıklamasına göre, Rusya'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 4 milyondan fazla kişiye ise her iki dozu da uygulandı.
Ülke çapında aşılama, aralık ayında Sputnik V aşısıyla başlatılmıştı. Ancak aşı kampanyası diğer birçok ülkeye nazaran yavaş ilerliyor.
Rusya'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 4 milyon 466 bini, can kaybı ise 95 bini aştı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Rusya Vladimir Putin
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