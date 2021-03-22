Ülkede üretilen 3 aşıdan birini yaptıracağı kaydedilen Putin'in, hangi aşıyı tercih edeceği belirtilmedi.

Putin, ülkesinin, yaptığı uluslararası anlaşmalar sayesinde Sputnik V aşısını 700 milyon kişiye ulaştıracağını ifade etti.

Ülkede 4 milyon kişi her iki dozu da aldı

Putin'in açıklamasına göre, Rusya'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 4 milyondan fazla kişiye ise her iki dozu da uygulandı.

Ülke çapında aşılama, aralık ayında Sputnik V aşısıyla başlatılmıştı. Ancak aşı kampanyası diğer birçok ülkeye nazaran yavaş ilerliyor.

Rusya'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 4 milyon 466 bini, can kaybı ise 95 bini aştı.