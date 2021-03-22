Arkeologlar, İsrail'in Yahudi Çölü'ndeki "Korku Mağarası"nda 1900 yıllık “Ölü Deniz parşömenleri”nin ardından 6 bin yıllık çocuk iskeleti keşfetti.

Çocuğun bazı uzuvları korunmuş

Binlerce yıllık çocuk iskeletinin doğal olarak mumyalanmış olduğu belirlendi.

Cildi, saçları kısmen korunmuş olan iskeletin 6 ila 12 yaşları arasında bir kız çocuğuna ait olduğu belirtiliyor.

İsrail Eski Eserler Dairesi'nde bir tarihçi olan Ronit Lupu, "Çocuğu gömen her kim ise, tıpkı bir ebeveynin çocuğunu bir battaniyeyle örtmesi gibi onu sarmış" dedi.

Aynı bölgede yaklaşık 1900 yıl önce Roma İmparatorluğu'na karşı düzenlenen bir Yahudi isyanı sırasında gizlendiği düşünülen, kutsal metinleri içeren parşömenler keşfedilmişti.



