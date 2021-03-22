Pakistan'ın İndus Suları Komisyonu Başkanı Mahir Ali Şah ile beraberindeki 8 kişilik heyet, Hindistan heyeti ile görüşecek.

İki gün sürecek görüşmelerde İslamabadlı yetkililerin, iki ülkenin paylaştığı altı nehirden biri olan Chenab Nehri üzerinde, Hindistan'ın gerçekleştirmeyi planladığı 4 enerji projesine itiraz etmesi bekleniyor.

Ali Şah geçen haftaki açıklamasında, "Pakal Dul ve Ratle enerji projesi de dahil olmak üzere Hindistan'ın tartışmalı 4 hidroelektrik projesine karşı kararlı duruşumuzu koruyoruz" demişti.

Anlaşmaya göre bazı akarsuların kontrolü Hindistan’a verilmişti

Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Pakistan şikayet etti

Pakistan, bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak geçen yıl Dünya Bankası'na şikayette bulunmuştu.

Anlaşmanın garantörü Dünya Bankası'nın iki ülke yetkilileriyle Mayıs 2020'de Washington'da yaptığı toplantılar, karar alınamadan sona ermişti.

Hindistan’ın inşa ettiği barajlar Pakistan’da su kıtlığına neden olabilir

Söz konusu düzenlemeye rağmen Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 2018'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle açmıştı.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'si İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı.