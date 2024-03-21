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Dünya
AA 21.03.2024 10:56

ABD, Yemen'deki Husilere ait 2 insansız aracı vurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 1 insansız hava aracının (İHA) ve 1 insansız deniz aracının (İDA) "meşru müdafaa kapsamında" imha edildiğini duyurdu.

ABD, Yemen'deki Husilere ait 2 insansız aracı vurdu
[Fotograf: TRT Haber]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X'teki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, koalisyon güçleri Kızıldeniz'de Husilere ait 1 İHA'yı düşürdü, 1 İDA da ABD tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD'ye ait araçlarda herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir." denildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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