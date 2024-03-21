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Dünya
AA 21.03.2024 10:44

ABD Savunma Bakanı Austin, gelecek hafta İsrailli mevkidaşı Gallant'ı ağırlamayı planlıyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in gelecek hafta İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı Pentagon'da ağırlamayı "sabırsızlıkla" beklediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Austin, gelecek hafta İsrailli mevkidaşı Gallant'ı ağırlamayı planlıyor
[Fotograf: AA]

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin ile İsrailli mevkidaşı Gallant telefonda görüştü.

Görüşmede ikili, esirlerin serbest bırakılması ve "geçici ateşkes müzakereleri" konusunu ele aldı.

Austin, "Refah'ta büyük bir kara operasyonuna alternatif yolların değerlendirilmesi ihtiyacını" dile getirdi.

Açıklamada ayrıca, "Bakan Austin, önümüzdeki hafta Gallant'ı Pentagon'da ağırlamayı ve bu görüşmeleri sürdürmek üzere ikili bir toplantı yapmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesine yer verildi.

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