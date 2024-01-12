ABD ve İngiltere, Yemen'de saldırı başlattı

Yemen'deki İran destekli Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından, ABD ve İngiltere saldırı kararı aldı.

Karar, akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın acil kabine toplantısı düzenlemesinin ardından geldi.

ABD ve İngiltere'den saldırı kararı

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerine yönelik saldırılar başlattığı ifade edildi.

ABD'li yetkililere dayandırılan açıklamada, saldırıların uçak, gemi ve denizaltılarla yapıldığı aktarıldı. Şimdiye kadar, Yemen'in başkenti Sana'da 3 patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor.

Yemen'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Husiler: Saldırılar cevapsız kalmayacak

Yemen'deki Husiler gelişme üzerine açıklama yaptı. Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısının cevapsız kalmayacağı ifade edildi.

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.

Karar tasarısı, 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 11 "evet" ve 4 "çekimser" oyla onaylanmıştı.

Kızıldeniz'de hareketlilik

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmişti.

18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Son dönemde artan saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'deki ticaret sekteye uğradı. Gemi trafiği aralık ayında yüzde 20 azaldı.