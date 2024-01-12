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Dünya
TRT Haber 12.01.2024 00:39

Avukat Ni Ghralaigh: Canlı yayınlanan ilk soykırım Gazze'de oldu

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davası Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülüyor. Avukat Ni Ghralaigh "Kurbanların, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla canlı yayınladıkları, tarihteki ilk soykırım Gazze'de oldu" dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması dün başladı.

Duruşmada davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Blinne Ni Ghralaigh, İsrail'in Gazze'deki soykırımının, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla kurbanlar tarafından canlı yayınlanan ilk soykırım olduğunu söyledi.

Ni Ghralaigh, "Gazze'deki soykırım, cep telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza ve televizyon ekranlarımıza canlı olarak aktarılan Filistin halkına yönelik soykırımın dehşetine rağmen, kurbanlarının dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla kendi yıkımlarını gerçek zamanlı olarak yayınladıkları tarihteki ilk soykırım oldu" dedi.

İsrail savunmasını bugün yapacak

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Suçlamaları “temelsiz” olduğunu savunarak reddeden İsrail ise sözlü savunmasını bugün gerçekleştirecek.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Güney Afrika
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