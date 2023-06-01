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Dünya
AA 01.06.2023 18:48

ABD ve Guatemala düzensiz göçle mücadelede yeni adımlar

ABD ve Guatemala, düzensiz göçle mücadele için "güvenli göçmen ofisleri" pilot uygulamasını hayata geçirecek.

ABD ve Guatemala düzensiz göçle mücadelede yeni adımlar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD ile Guatemala'nın düzensiz göçmen sorunuyla mücadelede atılan yeni adımlarla ilgili ortak açıklamasında, iki ülke yetkililerinin düzensiz göçle mücadele konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği ve bunun sonucunda iki ülke hükümetlerinin düzensiz göçü "insani" bir şekilde azaltmak ve göçmenler için yasal yolları genişletmek için bir dizi kritik adım atmayı taahhüt ettikleri bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda Guatemala ve ABD'nin ilk adım olarak "Güvenli Mobilite Ofisleri" pilot uygulamasının 6 ay süreyle uygulanacağı belirtilen açıklamada, düzensiz göçün yönetilmesi, ABD ve diğer ülkelere yasal yollarla erişim, aile birleşimi ve geçici çalışma vizelerine erişimin kolaylaştırılması için kapsamlı bir program uygulanacağı duyuruldu.

Söz konusu ofislerin 12 Haziran'da web sitesinden randevu almaya başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD ve Guatemala, sınır güvenliği konusunda da işbirliğini derinleştirecek ve düzensiz göçün temel nedenlerini ele almaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

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