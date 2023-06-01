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Dünya
TRT Haber 01.06.2023 17:36

Almanya'da sağlık krizi: Hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir

Almanya'da sağlık sektöründe yaşanan sorunlar artarak devam ediyor. Ülkenin Sağlık Bakanı, mali sorunların çözülmemesi halinde hastanelerin yüzde 25'inin kapanabileceğini söyledi. Yapılmak istenen reform ise henüz genel kabul görmedi.

Almanya'da sağlık krizi: Hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir

Almanya'daki hastaneler kapanma noktasına geldi.

Sağlık sisteminde yaşanan krizi çözmek için Alman hükümeti kurtarma paketi hazırladı.

Söz konusu reform ile hastanelerin finansman ve yapısının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Ancak paket genel kabul görmedi.

Almanya sağlık sistemindeki acı gerçeği bu kez ülkenin Sağlık Bakanı Karl Lauterbach dile getirdi.

"Eğer planlanan reform yapılmazsa Almanya'daki hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir" uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını sürecinin büyük baskı oluşturduğu Almanya'daki hastanelerin durumu, Rusya Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi ile daha da kötüleşti.

Personel eksikliği nedeniyle ameliyat günlerinin çok ileri tarihlere verilmesi ve randevuların uzun takvime yayılması sorunları daha da artırdı.

Tüm bu sorunların üzerine bir de mali kriz eklendi.

Ülkedeki bin 900 hastanenin yüzde 60'ı büyük mali sorunlarla karşı karşıya.

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