ABD Uzay Kuvvetleri Generali David Thompson, Çin ve Rusya'nın ABD uydularına saldırdığını duyurdu. "Tehditler her geçen gün büyüyor ve genişliyor" dedi.

Uydulara kalıcı zarar vermeyen saldırıların uzun süredir düzenli olarak devam ettiğini belirten Thompson, uzayda daimi bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

ABD'li general, istihbarat toplama amacıyla gerçekleştirilen saldırının çizgiyi aştığını vurguladı. "Bu saldırılar ABD yönetimine bir mesaj göndermeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD harekete geçti

Çin ve Rusya'nın son dönemde yaptığı uzay alanındaki çalışmaların ardından, ABD uzay güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

ABD Başkanı Biden, Ulusal Uzay Konseyinin toplanması için talimat verdi. Konseyin başına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i atadı.

Söz konusu toplantıda, Harris'in hükümet organlarından "Uzayda sorumlu davranmanın kuralları ve normlarını oluşturmaları ve geliştirmelerini" talep etmesi bekleniyor.

Bu hamle, "ABD, Çin ve Rusya ile rekabeti uzaya taşıyor" şeklinde yorumlanıyor.

