ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hiçbir zaman tanımayacağız

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Afganistan’daki ABD askerlerinin işlediği iddia edilen suçlar ve İsrail’in Filistin’deki hak ihlalleri ile ilgili soruşturmalarına sert tepki gösteriyor. Son açıklama Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan geldi.

Bolton bir sivil toplum kuruluşunun toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada UCM’yi hedef alan Bolton, "ABD, vatandaşlarını ve müttefiklerini bu gayri meşru mahkemenin haksız soruşturmalarından korumak için gerekli her türlü aracı kullanacak." dedi.

"UCM ölü bir mahkeme"

ABD’nin, İsrail ve Washington'un müttefiklerine yönelik bu tür bir girişim karşısında ilgili savcı ve yargıçlara yönelik yaptırımlar getirileceğini söyleyen Bolton, "Bu kişilere karşı ve bu kişilerin ABD mali sistemindeki varlıklarına yönelik yaptırım uygularız. Onları kendi yargı sistemimizde yargılama yoluna gideriz." diye konuştu.

Bolton, UCM ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını ve bu mahkemeyi hiç bir zaman tanımayacaklarını söyledi.

"ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içerisinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür."

UCM: ABD Afganistan'da savaş suçu işlemiş olabilir

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi yürüttüğü iki ayrı soruşturma nedeniyle ABD yönetiminin şimşeklerini üzerine çekti. Bunlardan ilki doğrudan ABD’yi ilgilendiriyor. UCM’yea göre Afganistan’daki ABD askerleri ve CIA ajanlarının işkence, tecavüz ve kötü muamele gibi savaş suçlarını işlediğine dair yeterli kanıta ulaşıldı.

Diğer soruşturma ise İsrail’in Filistin’de işlediği suçlara ilişkin. Başsavcı Fatou Bensuda Mayıs ayında, Filistin hükümetinin İsrail'in katliamlarıyla ilgili UCM'ye teslim ettiği dosya konusunda mahkeme başkanını bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Bensuda, 2015'te Filistin'deki duruma yönelik soruşturma açılabilmesi için ön inceleme başlatıldığı açıklamış, "Ofisim yapılan ön incelemede önemli yol katetti ve aynı şekilde devam edecektir." demişti..

Filistin, Temmuz’da UCM'ye İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara karşı ciddi olarak bir soruşturma açması çağrısında bulunmuştu.

Bolton'ın UCM açıklamasından saatler önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA