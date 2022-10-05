Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin Doğu Denizi'ne döneceği duyuruldu.

Daha önce, ABD'nin nükleer motorlu USS Ronald Reagan uçak gemisi, Güney Kore ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin 26 Eylül'de başlayan dört günlük tatbikatına katılmak için 23 Eylül'de Güney Kore sularına gelmişti.

Kuzey Kore'nin Japonya'ya balistik füze fırlatmasının ardından bölgede gerilim daha da artmış ve buna karşılık ABD ve Güney Kore de ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne dört karadan karaya füze ateşlemişti.