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Dünya
AA 12.03.2025 12:37

ABD Ticaret Bakanı'na göre Trump'ın tarifeleri, ekonominin durgunluğa girmesine "değer"

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Donald Trump'ın tarifelerinin, ekonomide durgunluğa yol açsa da buna değeceğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı'na göre Trump'ın tarifeleri, ekonominin durgunluğa girmesine "değer"

CBS News'e konuşan Lutnick, Trump'ın ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lutnick, tarifelerin "kısa vadeli durgunluğa yol açsa bile buna değip değmeyeceği" sorusuna, "Bu politikalar, Amerika'nın şimdiye kadar sahip olduğu en önemli şeyler." diye yanıt verdi.

Resesyona neden olsa da tarifelerin buna değeceğini belirten Lutnick, vatandaşların bu konuda endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Lutnick, bu politikaların gelir sağlayacağını savundu.

ABD, iki komşusuna ek tarifeler uygulamıştı

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

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